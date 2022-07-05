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«Ростех» представил опытный образец монокристаллического кремния

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Ростех» представил образец монокристаллического кремния. Его использование позволит полностью отказаться от поставок импортного сырья для производства высокотехнологичных приборов.

«Ростех» представил опытный образец монокристаллического кремния

Свою новую разработку госкорпорация «Ростех» в лице холдинга «Росэлектроника» представила на выставке «Иннопром».

«Ростех» создает монокристаллический кремний из поликристаллического, который получает в результате синтеза моносилана из диоксида кремния или порошка металлургического кремния. Кремний от «Ростеха» имеет сопротивление более 1000 Ом-сантиметров.

«Благодаря этому возможно полностью импортозаместить поставки иностранного сырья, которое использовалось для производства кремниевых пластин для электронных силовых приборов, например транзисторов, термисторов, силовых выпрямителей тока», – рассказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

На том же «Иннопроме» «Ростех» представил быстрозарядную станцию для электромобилей собственного производства. Ранее госкорпорация рассказывала о разработке отечественного мессенджера, а в начале июня представила блокчейн-платформу, которая может стать аналогом платежной системы SWIFT.

Фото на обложке: ruselectronics

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