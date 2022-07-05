«Ростех» представил опытный образец монокристаллического кремния

«Ростех» представил образец монокристаллического кремния. Его использование позволит полностью отказаться от поставок импортного сырья для производства высокотехнологичных приборов.

Свою новую разработку госкорпорация «Ростех» в лице холдинга «Росэлектроника» представила на выставке «Иннопром».

«Ростех» создает монокристаллический кремний из поликристаллического, который получает в результате синтеза моносилана из диоксида кремния или порошка металлургического кремния. Кремний от «Ростеха» имеет сопротивление более 1000 Ом-сантиметров.

«Благодаря этому возможно полностью импортозаместить поставки иностранного сырья, которое использовалось для производства кремниевых пластин для электронных силовых приборов, например транзисторов, термисторов, силовых выпрямителей тока», – рассказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

На том же «Иннопроме» «Ростех» представил быстрозарядную станцию для электромобилей собственного производства. Ранее госкорпорация рассказывала о разработке отечественного мессенджера, а в начале июня представила блокчейн-платформу, которая может стать аналогом платежной системы SWIFT.

Фото на обложке: ruselectronics