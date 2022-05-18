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В 2023 году умные дома переведут на российские технологии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В российских новостройках в ближайшее время будут использоваться отечественные технологии для систем «умного дома». Стандарты для них разрабатывает Минцифры вместе с другими ведомствами.

В 2023 году умные дома переведут на российские технологии

К июлю 2023 года должны будут создать все условия для запуска элементов программно-аппаратного комплекса «умный дом» на российском оборудовании, пишут «Изестия».

Эти технологии позволят запустить системы контроля за состоянием коммуникаций, потреблением ресурсов, безопасностью уже на стадии строительства жилых домов.

В Минпромторге объяснили использование российских устройств двумя факторами. Первый — безопасности, производитель сможет дистанционно отключить такие устройства. Второй — риск утечки данных участников процесса минимальный. 

Такие разработки могут свести в будущем в единую базу. Пока обсуждается вопрос формирования каталога устройства, разрабатываемых и производимых на территории России.

В ферале «ЭР-Телеком Холдинг» решил инвестировать 8,8 млрд рублей для создания «умных» домофонов на отечественных процессорах «Миландр». Общая стоимость проекта составит 13,6 млрд рублей. Компания надеется компенисировать 32% от суммы за счет государственных субсидий.

МТС и «Ростелеком» также занимаются созданием «умных» домофонов в рамках систем «умного» дома и города. Эти направления активно поддерживаются властями. В начале года Минцифры совместно с девелоперами и IT-компаниями приступили к разработке госстандарта «умного» многоэтажного дома.

Фото на обложке: zhu difeng / Shutterstock

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