Россиян предупредили об утечке персональных данных при работе «умных» колонок

Домашние разговоры россиян отправляются напрямую на сервер в случае работы в комнате «умных» колонок с постоянно включенными микрофонами.

С помощью голоса владельцы «умных» колонок просят их включать музыку, рассказывать истории и прогнозы погоды. Все это происходит в режиме реального времени. Разговор обрабатывается устройством или отправляется на сервер, сообщил в интервью «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Во втором случае в интернет попадает вся речь. Мясоедов отметил, что колонки постоянно подключены к сети, что опасно с точки зрения утечки персональных данных и конфиденциальной информации.

«Степень риска напрямую зависит от производителя и его добросовестности в части защиты персональных данных пользователей», — завил Павел Мясоедов. Записи с «умных» колонок поставщики могут изучать в нужном для себя формате.

Мясоедов заметил, что данных, которые собирают колонки, очень много, хранятся они в понятном в основном для машин формате, поэтому скорее всего утечка информации будет использоваться только для рекламы.

Мясоедов рекомендовал все-таки не обсуждать важные вещи рядом с колонками, а лучше и вовсе выключить микрофон.

В настоящее время в России поступили в продажу «умные» колонки от «Сбера» и «Яндекса».

В 2021 году в России собирались продать 2,9 млн «умных» колонок, экранов и ТВ-приставок с голосовыми ассистентами (за исключением телевизоров со встроенными ассистентами), прогнозировали в Just AI. Объем рынка по итогам года оценивался в 14 млрд рублей. Основной игрок — «Яндекс».

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Фото на обложке: Unsplash