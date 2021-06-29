Mail.ru Group выпустила колонку с часами

Mail.ru Group выпустила в продажу новую версию колонки «Капсула» — теперь в компактном формате и с часами. Купить ее можно за 5490 руб. на официальном сайте.

Колонка доступна в двух цветах – черном и сером. Она весит всего 305 гр вместе с блоком питания и имеет небольшие габариты — 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. У колонки появился дисплей, на котором отображается время, погода, таймер, рассказали RB.ru в пресс-службе компании.

Мощность колонки 5 Вт – одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением, отметили в компании.

В гаджет интегрирован голосовой помощник «Маруся». Она поможет заказать еду из «Макдоналдса», прочитать детям сказки, включить музыку, написать сообщение, позвонить другу из «ВКонтакте», управлять «умным» домом и многое другое.

Mail.ru Group обещает всем покупателям подарок — три месяца VK Combo: подписка на музыку «ВКонтакте» и скидки на сервисы экосистемы VK — доставку еды, такси, каршеринг.

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Фото: пресс-служба Mail.ru Group