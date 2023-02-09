Почти 70% россиян готовы сменить профессию за повышение зарплаты

В России 30% граждан пытались получить работу выше уровня их компетенции. Большая часть новых сотрудников обучалась необходимым для новой вакансии навыкам на текущем месте работы, еще 11% пытались трудоустроиться с помощью связей друзей или семьи. Об этом свидетельствуют данные опроса «Зарплаты.ру» и онлайн-университета рентабельного образования Skypro, с результатами ознакомился RB.RU.
Самыми перспективными и прибыльными сферами, по версии респондентов, являются IT-технологии и маркетинг. Почти каждый пятый житель страны пробовал проходить собеседование в маркетинге, еще 14% устраивались в IT-компанию.
Каждый второй респондент признался, что переход в новую сферу был успешным, а для 43% опрошенных попытка оказалась неудачной.
По данным аналитиков, 68% респондентов готовы сменить профессию при наличии гарантированного роста в зарплате, а 28% готовы на этот шаг ради работы в новой отрасли.
Согласно результатам опроса, молодых специалистов зовут на собеседования чаще. 59% отмечает, что часто получают приглашения на собеседования. Еще треть кандидатов приглашают реже, чем они рассчитывают. С возрастом, доля тех, кому чаще присылают положительные реакции на отклики, снижается.
Фото на обложке: Unsplash
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