Snapchat будет создавать сериалы с аватарами пользователей

Социальная сеть Snapchat запустит Bitmoji TV в приложении. Теперь во вкладке Discover можно будет посмотреть мультсериалы с Bitmoji — анимированными аватарами пользователей. Об этом пишет TechCrucnh.

Bitmoji TV в Discover будет запущен в феврале 2020 года, следует из анонса на сайте. В нем пользователь сможет увидеть шоу, в которых его аватар участвует в секретных миссиях, превращается в зомби или влюбляется в робота.

Как пишет издание, это должно помочь приложению стать более конкурентным и привлекать премиальных рекламодателей во вкладку Discover.



Сейчас в Snapchat есть Bitmoji Stories, сервис, в котором с Bitmoji пользователей делаются комиксы. Также можно играть в игры, используя свой аватар, и покупать сувениры с Bitmoji.



Ранее в этом году владелец Snapchat купил стартап с российскими корнями AI Factory, который разработал для приложения функцию Cameos.