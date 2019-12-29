Snapchat будет создавать сериалы с аватарами пользователей
Социальная сеть Snapchat запустит Bitmoji TV в приложении. Теперь во вкладке Discover можно будет посмотреть мультсериалы с Bitmoji — анимированными аватарами пользователей. Об этом пишет TechCrucnh.
Bitmoji TV в Discover будет запущен в феврале 2020 года, следует из анонса на сайте. В нем пользователь сможет увидеть шоу, в которых его аватар участвует в секретных миссиях, превращается в зомби или влюбляется в робота.
Как пишет издание, это должно помочь приложению стать более конкурентным и привлекать премиальных рекламодателей во вкладку Discover.
Сейчас в Snapchat есть Bitmoji Stories, сервис, в котором с Bitmoji пользователей делаются комиксы. Также можно играть в игры, используя свой аватар, и покупать сувениры с Bitmoji.
Ранее в этом году владелец Snapchat купил стартап с российскими корнями AI Factory, который разработал для приложения функцию Cameos.
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