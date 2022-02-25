Собянин отменил блокировку транспортных карт и обязательную «удаленку» для 30% работников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 февраля 2022 года отменяется блокировка транспортных карт для москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Кроме того, требование о переводе 30% сотрудников на удаленную работу из обязательного становится рекомендательным.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Собянина, в Москве «продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном». Число новых случаев коронавируса снизилось в три раза по сравнению с пиковыми значениями января. Число госпитализаций уменьшилось в два раза, в том числе по детям — на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.

В этих условиях, по словам мэра, и было принято решение об отмене ряда ограничений.

По данным Оперштаба Москвы, за последние сутки в России было выявлено 123 460 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Госпитализировано 14 937 человек. Число новых заражений в Москве составило 3 333.

Собянин ввел текущие ограничения 19 октября, они должны были действовать до 25 феврая. Требование о переходе на удаленку не распространялось на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

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Изображение: сайт Сергея Собянина