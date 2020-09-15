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Более трети россиян готовы заблокировать все соцсети за прибавку к зарплате — исследование

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Исследование разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан» показало, что большинство сотрудников российских компаний в течение рабочего дня тратят свободное время на соцсети, чтобы расслабиться. Вместе с тем 39% россиян готовы заблокировать все соцсети и мессенджеры на рабочих устройствах за прибавку к зарплате в 50%. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Мегаплана».

Более трети россиян готовы заблокировать все соцсети за прибавку к зарплате — исследование

Каждый пятый житель России ответил, что не готов пойти на такой шаг ни за какие деньги.

  • 24,3% россиян проводят в соцсетях и мессенджерах более двух часов в день;
  • 38,9% тратят на проверку соцсетей менее часа ежедневно;
  • 25,7% используют соцсети только для рабочих целей;
  • 11,1% не проверяют соцсети.

Примерно треть участников исследования рассказали, что также смотрят YouTube на работе.

Более половины респондентов отметили, что обращение к соцсетям в рабочее время негативно влияет на их результативность. Чуть менее трети опрошенных считают, что соцсети в рабочее время не отвлекают от выполнения задач, если не сидеть в них постоянно. И только 12,6% сотрудников общение в соцсетях не мешает работе.

Опрос также показал, что самые часто используемые мессенджеры в России — WhatsApp и Telegram. Из соцсетей россияне предпочитают:

  • Instagram — 67,5%;
  • «ВКонтакте» — 61,6%;
  • Facebook — 37,1%;
  • Twitter — 8,3%.

«Тот факт, что 7% опрошенных сотрудников ответили, что им намного комфортнее общаться с людьми, используя мессенджеры и социальные сети, говорит о том, что проблема, связанная с тотальной цифровизацией личной жизни все-таки, присутствует», — комментирует гендиректор «Мегаплана» Сергей Козлов.

Фото: mrmohock / Shutterstock

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