Более трети россиян готовы заблокировать все соцсети за прибавку к зарплате — исследование

Исследование разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан» показало, что большинство сотрудников российских компаний в течение рабочего дня тратят свободное время на соцсети, чтобы расслабиться. Вместе с тем 39% россиян готовы заблокировать все соцсети и мессенджеры на рабочих устройствах за прибавку к зарплате в 50%. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Мегаплана».

Каждый пятый житель России ответил, что не готов пойти на такой шаг ни за какие деньги.

24,3% россиян проводят в соцсетях и мессенджерах более двух часов в день;

38,9% тратят на проверку соцсетей менее часа ежедневно;

25,7% используют соцсети только для рабочих целей;

11,1% не проверяют соцсети.

Примерно треть участников исследования рассказали, что также смотрят YouTube на работе.

Более половины респондентов отметили, что обращение к соцсетям в рабочее время негативно влияет на их результативность. Чуть менее трети опрошенных считают, что соцсети в рабочее время не отвлекают от выполнения задач, если не сидеть в них постоянно. И только 12,6% сотрудников общение в соцсетях не мешает работе.

Опрос также показал, что самые часто используемые мессенджеры в России — WhatsApp и Telegram. Из соцсетей россияне предпочитают:

Instagram — 67,5%;

«ВКонтакте» — 61,6%;

Facebook — 37,1%;

Twitter — 8,3%.

«Тот факт, что 7% опрошенных сотрудников ответили, что им намного комфортнее общаться с людьми, используя мессенджеры и социальные сети, говорит о том, что проблема, связанная с тотальной цифровизацией личной жизни все-таки, присутствует», — комментирует гендиректор «Мегаплана» Сергей Козлов.

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