Для российских школьников будет разработана соцсеть-аналог TikTok
Минпросвещения объявило о том, что в России разрабатывается социальная сеть для учеников школ. Она будет работать по аналогии с TikTok и предлагать развивающий контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Кравцова.
Кравцов также уточнил, что разработка соцсети ведется совместно с компанией Mail.ru Group.
«Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — добавляет министр.
По данным ТАСС, создаваемая платформа не будет копией TikTok. Это скорее соцсеть, созданная специально для образовательного процесса.
Также ведомство сообщило о ведении разработок по созданию российского решения для организации видеоконференцсвязи взамен зарубежного Zoom.
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
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