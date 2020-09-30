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Для российских школьников будет разработана соцсеть-аналог TikTok

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Минпросвещения объявило о том, что в России разрабатывается социальная сеть для учеников школ. Она будет работать по аналогии с TikTok и предлагать развивающий контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Кравцова.

Для российских школьников будет разработана соцсеть-аналог TikTok

Кравцов также уточнил, что разработка соцсети ведется совместно с компанией Mail.ru Group.

«Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — добавляет министр.

По данным ТАСС, создаваемая платформа не будет копией TikTok. Это скорее соцсеть, созданная специально для образовательного процесса.

Также ведомство сообщило о ведении разработок по созданию российского решения для организации видеоконференцсвязи взамен зарубежного Zoom.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

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