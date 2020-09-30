Минпросвещения объявило о том, что в России разрабатывается социальная сеть для учеников школ. Она будет работать по аналогии с TikTok и предлагать развивающий контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Кравцова.

Для российских школьников будет разработана соцсеть-аналог TikTok