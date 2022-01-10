Стали известны критерии социальных проектов для выпуска облигаций

В России разработали критерии соцпроектов, которые необходимо соблюдать для привлечения денег с помощью выпуска облигаций. В список социальных вошли проекты по ипотечному кредитованию, строительству дорог, поддержке бизнеса и самозанятых.

Планируется, что правительство утвердит критерии в 2022 году, сообщили «Известия». Проект соответствующего документа (таксономии) по указанию Минэкономразвития разработал ВЭБ.РФ.

Согласно документу, соцпроекты должны решать проблемы таких целевых групп населения, как малоимущие, безработные, пенсионеры, неполные, многодетные и молодые семьи, дети-сироты, инвалидовы и так далее. Предполагается, что соцпроекты будут реализовываться по 10 основным направлениям:

здравоохранение;

образование;

занятость;

предпринимательство и самозанятость;

доступное жилье;

спорт;

культура;

искусство и туризм;

доступная базовая инфраструктура (городская среда, транспорт, цифровизация);

продовольственная безопасность и доступность продуктов;

«иное», куда входят благотворительность, помощь инвалидам и пенсионерам, детям-сиротам, бездомным и т.д.

Отдельное внимание в документе уделяется предпринимательству и самозанятым. Социальнымим могут считаться проекты по кредитованию малого бизнеса и работающих на себя, а также программы по поддержке МСП и самозанятых, пострадавших от пандемии COVID-19.

Для некоторых направлений установлены специальные критерии соответствия соцпроектам. Так, в проектах по строительству и модернизации объектов здравоохранения и предоставлению медицинских услуг, не менее 75% «социальных бенефициаров» должны быть из указанных в документе целевых групп.

Документ предварительно обсуждался с участниками рынка, сообщил первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. По его оценке, объем рынка социальных облигаций в десятки раз меньше, чем «зеленых». Он затруднился оценить потенциальный спрос, поскольку таксономия «немного опережает время»

По мнению Мирошниченко, таксономия будет способствовать развитию класса «ответственных инвесторов» и рынка в целом. Он считает, что критерии дают некий ориентир для людей, желающих финансировать социальные проекты.

В Минэкономразвития назвали рынок социальных облигаций в России растущим. По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, интерес инвесторов к социальным финансовым инструментам такой же высокий, как и к «зеленым».

Центральный банк (ЦБ) уже приступил к оценке на предмет возможного снижения риск-весов по социальным облигациям, сообщил он. Минэкономразвития сейчас обсуждает проект критериев с ЦБ, органами власти и бизнесом

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!