Заблокированные соцсети сохранили за счет VPN только пятую часть трафика — Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что заблокированным соцсетям благодаря VPN удалось сохранить только пятую часть трафика.
«Можно сказать, что только каждый пятый пользователь продолжил пользоваться заблокированными соцсетями с помощью VPN», — сообщил Шадаев, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале Минцифры.
При этом аналитики Top10VPN приводят следующие данные: накануне блокировки Facebook* и Instagram* спрос на VPN в России вырос на 2088% по сравнению со среднесуточным спросом в середине февраля.
С сервисами VPN в России активно борется Роскомнадзор. В начале июня ведомство заявило, что средства обхода блокировок противоправного контента признаны угрозой и подтвердил их блокировку в стране. В частности, стало известно о блокировке Proton VPN, на невозможность подключиться к которому начали жаловаться российские пользователи.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников сообщило, что правительство США увеличило финансирование трех VPN-сервисов с начала спецоперации на Украине, чтобы помочь россиянам обойти цензуру — это nthLink, Psiphon и Lantern.
*принадлежат Meta, которая признана экстремистской в РФ
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Выбираем VPN-сервис правильно — инструкция
- 2 «Закон о запрете VPN-сервисов не остановит опытных интернет-пользователей»
- 3 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
- 4 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
- 5 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
ВОЗМОЖНОСТИ
16 июня 2022
19 июня 2022