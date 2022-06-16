Заблокированные соцсети сохранили за счет VPN только пятую часть трафика — Шадаев

«Можно сказать, что только каждый пятый пользователь продолжил пользоваться заблокированными соцсетями с помощью VPN», — сообщил Шадаев, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале Минцифры.

При этом аналитики Top10VPN приводят следующие данные: накануне блокировки Facebook* и Instagram* спрос на VPN в России вырос на 2088% по сравнению со среднесуточным спросом в середине февраля.

С сервисами VPN в России активно борется Роскомнадзор. В начале июня ведомство заявило, что средства обхода блокировок противоправного контента признаны угрозой и подтвердил их блокировку в стране. В частности, стало известно о блокировке Proton VPN, на невозможность подключиться к которому начали жаловаться российские пользователи.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников сообщило, что правительство США увеличило финансирование трех VPN-сервисов с начала спецоперации на Украине, чтобы помочь россиянам обойти цензуру — это nthLink, Psiphon и Lantern.

*принадлежат Meta, которая признана экстремистской в РФ

Фото на обложке: Сайт правительства РФ