Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Заблокированные соцсети сохранили за счет VPN только пятую часть трафика — Шадаев

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что заблокированным соцсетям благодаря VPN удалось сохранить только пятую часть трафика.

Заблокированные соцсети сохранили за счет VPN только пятую часть трафика — Шадаев

«Можно сказать, что только каждый пятый пользователь продолжил пользоваться заблокированными соцсетями с помощью VPN», — сообщил Шадаев, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале Минцифры. 

При этом аналитики Top10VPN приводят следующие данные: накануне блокировки Facebook* и Instagram* спрос на VPN в России вырос на 2088% по сравнению со среднесуточным спросом в середине февраля.

С сервисами VPN в России активно борется Роскомнадзор. В начале июня ведомство заявило, что средства обхода блокировок противоправного контента признаны угрозой и подтвердил их блокировку в стране. В частности, стало известно о блокировке Proton VPN, на невозможность подключиться к которому начали жаловаться российские пользователи.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников сообщило, что правительство США увеличило финансирование трех VPN-сервисов с начала спецоперации на Украине, чтобы помочь россиянам обойти цензуру — это nthLink, Psiphon и Lantern.

*принадлежат Meta, которая признана экстремистской в РФ

Фото на обложке: Сайт правительства РФ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выбираем VPN-сервис правильно — инструкция
  2. 2 «Закон о запрете VPN-сервисов не остановит опытных интернет-пользователей»
  3. 3 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
  4. 4 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  5. 5 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июня 2022

«Точка опоры»

18 июня 2022

Конкурс лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий

19 июня 2022

«Создавай.Таврида»

Все ВОЗМОЖНОСТИ