Марк Цукерберг объявил о платной верификации аккаунтов в Facebook и Instagram**

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг сообщил о запуске платной верификации аккаунтов в Facebook и Instagram**. Стоимость подписки для web-пользователей составит $11,99, iOS — $14,99 в месяц.

Верификация аккаунтов уже доступна для жителей Австралии и Новой Зеландии. Вскоре ее оформить смогут и пользователи из других стран. Других деталей Цукерберг не привел.

Сервис микроблогов Twitter запустил платную верификацию в свою подписку Blue в ноябре 2022 года. Однако вскоре приостановил ее оформление из-за наплава спам-аккаунтов.

В декабре того же года компания перезапустила подписку Blue. Она стоит $11 в месяц для тех, кто оплачивает ее на iOS, $8 — для всех остальных.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов

**принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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