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Softline намерена приобрести около 30 IT-компаний

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания Softline намерена в ближайшие три года потратить $320 млн на покупку около 30 IT-компаний в основном в Африке и Азии. Деньги компания получила в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже.

Softline намерена приобрести около 30 IT-компаний

У компании имеется стратегия слияний и поглощений, текущий список потенциальных целей для поглощения на $1,5 млрд, сообщил РБК глава наблюдательного совета этой компании Игорь Боровиков.

По его словам, до конца 31 марта 2022 года компания планирует закрыть две-три сделки, которые сейчас находятся на продвинутой стадии.

Кроме этого, с помощью сделок компания рассчитывает увеличить портфель, позиции по определенным направлениям.

Softline привлекла $400 млн, компанию оценили в $1,5 млрд на Лондонской фондовой бирже.

По итогам 2020 финансового года оборот Softline вырос на 8,9% — до $1,8 млрд. Четверть оборота пришлась на облачный бизнес, оборот по которому увеличился на 47% год к году. 

Softline основана в 1993 году. Через два два года она стала авторизованным партнером Microsoft. Компания работает в России, США, Индии, а также в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии. 

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Среди акционеров Softline — Игорь Боровиков, фонд прямых инвестиций Da Vinci Capital и белорусский фонд прямых инвестиций Zubr Capital. 

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Фото на обложке: Softline

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