Softline увеличила объем программы buyback до $100 млн

Softline увеличила объем средств на программу обратного выкупа (buyback) глобальных депозитарных расписок (ГДР) с $10 млн до $100 млн, сообщила пресс-служба компании. Компания также планирует продлить ее действие на несколько следующих лет.

«Все покупки акций и/или ГДР будут осуществляться компанией или через дочернюю компанию, которая привлекла компанию, входящую в группу Сбербанка, в качестве независимого брокера для совершения любых покупок в соответствии с программой», — сказано в сообщении.

Максимальное количество расписок, которые Softline выкупит в рамках buyback, составляет до 10% от выпущенного акционерного капитала (не более 18,3 млн ГДР). При этом компания не сможет владеть такими ГДР более двух лет. Softline продолжит финансировать программу выкупа за счет операционной деятельности и финансировать инвестиции.

Программа рассчитана на один год, но Softline планирует ее продолжить в течение следующих нескольких лет. Целью программы является финансирование долгосрочного плана стимулирования руководства компании.

О запуске программы buyback IT-компания сообщила в декабре 2021 года. В октябре 2021 года Softline провела первичное публичное размещение акций (IPO), в рамках которого разместила 53,333 млн ГДР (GDR) по $7,5 за бумагу. В ходе IPO Softline привлекла $400 млн. Размещение произошло на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской бирже. Стоимость ГДР Softline к настоящему времени снизилась на 18% от уровня IPO.

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