Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Softline увеличила объем программы buyback до $100 млн

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Softline увеличила объем средств на программу обратного выкупа (buyback) глобальных депозитарных расписок (ГДР) с $10 млн до $100 млн, сообщила пресс-служба компании. Компания также планирует продлить ее действие на несколько следующих лет.

Softline увеличила объем программы buyback до $100 млн

«Все покупки акций и/или ГДР будут осуществляться компанией или через дочернюю компанию, которая привлекла компанию, входящую в группу Сбербанка, в качестве независимого брокера для совершения любых покупок в соответствии с программой», — сказано в сообщении.

Максимальное количество расписок, которые Softline выкупит в рамках buyback, составляет до 10% от выпущенного акционерного капитала (не более 18,3 млн ГДР). При этом компания не сможет владеть такими ГДР более двух лет. Softline продолжит финансировать программу выкупа за счет операционной деятельности и финансировать инвестиции.

Программа рассчитана на один год, но Softline планирует ее продолжить в течение следующих нескольких лет. Целью программы является финансирование долгосрочного плана стимулирования руководства компании.

О запуске программы buyback IT-компания сообщила в декабре 2021 года. В октябре 2021 года Softline провела первичное публичное размещение акций (IPO), в рамках которого разместила 53,333 млн ГДР (GDR) по $7,5 за бумагу. В ходе IPO Softline привлекла $400 млн. Размещение произошло на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской бирже. Стоимость ГДР Softline к настоящему времени снизилась на 18% от уровня IPO.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Employee experience: как привлечь и удержать сотрудника в компании
  2. 2 Московская биржа запустила торги фьючерсом на индекс недвижимости
  3. 3 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
  4. 4 ABBYY отозвала FineReader и еще два десятка продуктов из реестра российского ПО
  5. 5 «Сбер» провел технологические учения по отключению от иностранного ПО на фоне угрозы санкций США
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 февраля 2022

BlockchainHack

07 февраля 2022

The Global AI Challenge

07 февраля 2022

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ