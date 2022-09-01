Подразделение Softline по сборке ПК и ноутбуков сменило название на Inferit

Российский производитель компьютерной техники и серверов Softline computers провел ребрендинг, новое имя бренда — Inferit. Об этом говорится в сообщении компании.

Изменения затронут всю производимую линейку продуктов. Изменяя название бренда, компания опиралась на проведенные исследования рынка, в том числе анализ мнений клиентов, партнеров, других участников рынка.

Inferit составлено из трех частей: предлога i» («в»), сокращения fer от ferrum (химический элемент «железо») и аббревиатуры IT («информационные технологии»).

«Ренейминг стал следствием более комплексного подхода к позиционированию бренда на российском рынке. Новое имя вызывает положительные ассоциации у клиентов, а также упростит маркетинговое продвижение продуктов», — говорится в сообщении компании.

Ребрендинг не предполагает изменений, связанных с оказанием услуг. Все условия, которые предлагались Softline computers, включая техническую поддержку, гарантийное обслуживание, остаются неизменными.

Softline computers входит в международную IT-компанию Softline, предоставляет услуги по индивидуальной сборке компьютеров, ноутбуков, моноблоков, планшетов, серверов и систем хранения данных.

В июле стало известно, что Softline разделит бизнес в России и за ее пределами. На рынке будут представлены две структуры — Softline Global и «Softline Россия».

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