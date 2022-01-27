Softline купила костромского разработчика MMTR Technology c 440 программистами в штате

Softline объявила о покупке компании MMTR Technology, специализирующейся на разработке программного обеспечения и различных приложений.

В штате MMTR Technology работает более 440 инженеров-программистов, специализирующихся на автоматизации бизнес-процессов и тестирования ПО, говорится в пресс-релизе компании.

Вместе с командой, которая присоединится к компании после сделки с SoftClub, общая численность инженеров-программистов Softline достигнет примерно 2 500 человек. План компании предусматривает увеличение до 5000 инженеров-программистов в ближайшем будущем.

По данным ЕГРЮЛ, 100% в костромском ООО «ММТР» принадлежат Роману Смирнову. Выручка компании в 2020 году составила 149 млн рублей, чистая прибыль — 20,6 млн рублей. Роману Смирнов также принадлежит ООО «ММТР Технологии». Ее выручка за 2020 год — 273,8 млн рублей, чистая прибыль — 7,8 млн рублей. Обе компании подали заявление в ЕГРЮЛ на изменение данных.

Приобретенная IT-компания известна своим опытом в разработке сложных и комплексных высоконагруженных систем, автоматизированном тестировании, бизнес-аналитике и анализе данных, а также проектировании хранилищ и баз данных и занимается арендой специалистов. В составе MMTR Technology работает учебная лаборатория для англоговорящих тестировщиков и разработчиков.

Возможности обучения, предлагаемые MMTR Technology, дополнят возможности «Академии АйТи», которую Softline также купила в январе.

Основатель Softline Group Игорь Боровиков заявил, что покупка реализована в ходе стратегии роста, объявленной в рамках IPO.

«Мы обещали нашим новым инвесторам, что будем вкладывать большую часть из капитала в размере $400 млн, привлеченных в ходе IPO, в стратегические и целевые слияния и поглощения, используя выгодные мультипликаторы. Благодаря этому приобретению мы укрепляем наши возможности в сфере услуг, привлекая сотни инженеров-программистов в Softline в дополнение к уже имеющейся команде из более чем 1000 специалистов по программному обеспечению», — заявил Игорь Боровиков.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: pexels.com