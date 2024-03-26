Softline объявила отбор IT-проектов для потенциального слияния с группой

Softline запустила отбор для российских IT-проектов, которые могут стать частью группы, говорится в сообщении компании.
Компания отмечает, что делает акцент на гармоничной интеграции приобретенных проектов. Группа в случае слияния обещает беспрепятственную работу бизнеса и сохранение ключевого менеджмента и капитализации бренда.
По словам генерального директора группы Владимира Лаврова, данный шаг отвечает стратегии укрепления M&A-стратегии.
«Мы проводим своего рода “open call” для тех игроков рынка, которые хотели бы начать диалог о присоединении. <> За последние два года нами было осуществлено 13 сделок M&A, в результате которых компании, присоединившиеся к группе, существенно улучшили свои результаты», — приводит пресс-служба слова Лаврова.
Компания напоминает, что первые M&A сделки были совершены еще в 2009 году. С тех пор группа активно наращивает долю на отечественном IT-рынке и консолидирует отрасль в разных направлениях бизнеса.
В начале года Softline приобрела разработчика платежных терминалов «Инверсум» через свою «дочку» «Скай Технолоджис». Уже в текущем году команды планируют представить новый совместный продукт — линейку платежных терминалов на импортозамещенном ПО.
В прошлом месяце стало известно об интересе группы к производителю кассового оборудования «Атол».
Поступающие заявки на слияние Softline будет рассматривать в соответствии со своими критериями отбора и исходя их перспектив бизнеса, финансовых показателей и возможности интеграции.
Фото на обложке: Maks_lab /
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