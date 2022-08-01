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Softline купил контроль в российском разработчике софта для безналичных платежей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Softline подписал соглашение о покупке контрольной доли в компании «Ваш платежный проводник» — разработчике программного обеспечения для решений в области безналичных платежей. Об этом говорится в сообщении Softline. Сумма сделки не приводится.

Softline купил контроль в российском разработчике софта для безналичных платежей

Сделка позволит Softline «диверсифицировать направления деятельности», расширить линейку продуктов и решений, а также создавать новые продукты в части эквайринга и платежной индустрии.

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«Ваш платежный проводник», как сообщается, сможет расширить свое присутствие на рынке РФ и в новых регионах.

«Слияние даст нам возможность предлагать банкам и поставщикам оборудования комплексные сервисы, которые не только увеличат продажи, но и максимально оптимизируют те процессы, которые раньше были ручными. Теперь у нас есть что предложить бизнесам практически из любой сферы», — сообщил глобальный гендиректор Softline Сергей Черноволенко.

  • Группа «Ваш платежный проводник» была основана в 2011 году. Компания занимается разработкой программного обеспечения в области платежных технологий, процессинговых систем, платежного программного обеспечения для POS-терминалов, систем управления оборудованием и обеспечения для криптографической защиты данных.
  • Согласно данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Ваш платежный проводник» в 2021 году составила 23,3 млн рублей против 11,8 млн рублей в 2020 году. Чистый убыток по итогам 2021 года составил 1,2 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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