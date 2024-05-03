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«Совкомбанк» проведет дополнительную эмиссию акций для покупки «Хоум Банка»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Совкомбанк» проведет дополнительную эмиссию акций для покупки «Хоум Банка». Уставный капитал кредитной организации увеличится на 5,7%, на средства от допэмиссии «Совкомбанк» планирует приобрести 51% в капитале «Хоум Банка».

«Совкомбанк» проведет дополнительную эмиссию акций для покупки «Хоум Банка»

Акционеры «Совкомбанка» одобрили проведение дополнительной эмиссии акций кредитной организации. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В рамках допэмиссии «Совкомбанк» разместит более 1,1 млрд обыкновенных акций по закрытой подписки и номинальной стоимости 0,1 рубля. Наблюдательный совет банка определяет цену размещения исходя из рыночной стоимости. 

После допэмиссии уставный капитал «Совкомбанка» увеличится на 5,7%. На средства от допэмиссии банк планирует исполнить первый этап сделки по покупке «Хоум Банка» и приобрести 51% в капитале кредитной организации. Второй этап — покупку 49% акций — «Совкомбанк» рассчитывает исполнить за счет денежных средств.

О намерении «Совкомбанка» приобрести «Хоум Банк» впервые сообщалось в феврале 2024 года. Тогда срок закрытия сделки был предварительно обозначен концом 2024 года.

В апреле 2024 года ЦБ и ФАС выдали «Совкомбанку» разрешение на приобретение «Хоум Банка».   

Фото на обложке: Parilov / Shutterstock

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