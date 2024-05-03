«Совкомбанк» проведет дополнительную эмиссию акций для покупки «Хоум Банка». Уставный капитал кредитной организации увеличится на 5,7%, на средства от допэмиссии «Совкомбанк» планирует приобрести 51% в капитале «Хоум Банка».
Акционеры «Совкомбанка» одобрили проведение дополнительной эмиссии акций кредитной организации. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В рамках допэмиссии «Совкомбанк» разместит более 1,1 млрд обыкновенных акций по закрытой подписки и номинальной стоимости 0,1 рубля. Наблюдательный совет банка определяет цену размещения исходя из рыночной стоимости.
После допэмиссии уставный капитал «Совкомбанка» увеличится на 5,7%. На средства от допэмиссии банк планирует исполнить первый этап сделки по покупке «Хоум Банка» и приобрести 51% в капитале кредитной организации. Второй этап — покупку 49% акций — «Совкомбанк» рассчитывает исполнить за счет денежных средств.
О намерении «Совкомбанка» приобрести «Хоум Банк» впервые сообщалось в феврале 2024 года. Тогда срок закрытия сделки был предварительно обозначен концом 2024 года.
В апреле 2024 года ЦБ и ФАС выдали «Совкомбанку» разрешение на приобретение «Хоум Банка».
Фото на обложке: Parilov /
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