Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Совкомбанк» выкупит третью страховую компанию за последние два года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Совкомбанк» объявил о покупке третьей за последние два года страховой компании. Банк станет владельцем российского подразделения немецкой группы Talanx AG. Сделку по покупке «СиВ Лайф» планируют завершить в первом квартале 2022 года.

«Совкомбанк» выкупит третью страховую компанию за последние два года

О сделке RB сообщили в пресс-службе «Совкомбанка».

«Совкомбанк» станет владельцем ООО «Страховая компания “СиВ Лайф”». Сумма сделки и ее подробности не раскрываются. Стороны планируют закрыть сделку в первом квартале 2022 года после одобрения регулирующих органов.   

«СиВ Лайф» входит в страховую группу Talanx AG со штаб-квартирой в Германии. На рынке России компания работает 14 лет и занимает 31 место в списке лидирующих предприятий в сфере страхования.

«СиВ Лайф» станет третьей страховой компанией в составе «Совкомбанка». В декабре 2019 года банк приобрел «Либерти Страхование», которую переименовали в «Совкомбанк Страхование». В декабре 2020 года банк купил «МетЛайф», позднее переименованную в «Совкомбанк Жизнь».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Alexxx Shmel / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Топ-5 тенденций в InsurTech
  2. 2 Стала известна сумма сделки по продаже ВТБ акций «Магнита»
  3. 3 МКБ купил 5,4% акций «Ренессанс Страхования»
  4. 4 Азиатский MMA-промоушен One Championship привлек $150 млн от катарских инвесторов
  5. 5 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

31 декабря 2021

Отбор лучших решений в сфере цифровых инноваций от «Интер РАО»

31 декабря 2021

Отбор стартапов от Aim Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ