«Совкомбанк» выкупит третью страховую компанию за последние два года

«Совкомбанк» объявил о покупке третьей за последние два года страховой компании. Банк станет владельцем российского подразделения немецкой группы Talanx AG. Сделку по покупке «СиВ Лайф» планируют завершить в первом квартале 2022 года.
О сделке RB сообщили в пресс-службе «Совкомбанка».
«Совкомбанк» станет владельцем ООО «Страховая компания “СиВ Лайф”». Сумма сделки и ее подробности не раскрываются. Стороны планируют закрыть сделку в первом квартале 2022 года после одобрения регулирующих органов.
«СиВ Лайф» входит в страховую группу Talanx AG со штаб-квартирой в Германии. На рынке России компания работает 14 лет и занимает 31 место в списке лидирующих предприятий в сфере страхования.
«СиВ Лайф» станет третьей страховой компанией в составе «Совкомбанка». В декабре 2019 года банк приобрел «Либерти Страхование», которую переименовали в «Совкомбанк Страхование». В декабре 2020 года банк купил «МетЛайф», позднее переименованную в «Совкомбанк Жизнь».
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Фото на обложке: Alexxx Shmel /
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