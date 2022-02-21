Бывший топ-менеджер «Совкомбанка» купит «Вита-банк» и создаст на его базе финтех-стартап

Бывший зампред правления «Совкомбанка» Кирилл Соколов станет владельцем контрольного пакета акций «Вита-банка». На лицензии банка Соколов создаст финтех-стартап с использованием платформы «Совкомбанка» Best2Pay.

Крупным владельцем пакета в стартапе Кирилла Соколова станет сам «Совкомбанк», сообщила организация. В разработке решений новой компании будет использоваться лицензия «Вита-банка» и решения платформы Best2Pay, принадлежащей «Совкомбанку».

«С одной стороны, “Совкомбанк” сохранит за собой крупную долю, но новый банк будет полностью независим, поскольку правильный финансовый инфраструктурный проект, который мы создаем, не должен контролироваться одним, пусть даже крупным партнером» – отметил бывший заместитель председателя правления «Совкомбанка» Кирилл Соколов.

Соколов добавил, что в будущий проект будут привлекаться другие инвесторы, в том числе конкуренты «Совкомбанка».

Крупнейшим акционером «Вита-банка» с долей 93,6% является «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова», который принадлежит предпринимателю Александру Аладушкину.

«Совкомбанк» купил Best2Pay в октябре 2021 года. Сумма сделки составила почти $45 млн.

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