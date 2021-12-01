SpaceX начала тестировать в самолетах спутниковый интернет Starlink

Входящая в состав SpaceX Илона Маска компания Starlink начала тестировать спутниковый интернет в самолетах нескольких авиакомпаний. Об итогах испытаний станет известно в самое ближайшее время.

«Обеспечить пассажиров авиалайнеров широкополосным соединением в полете планируется как можно скорее», — передал Bloomberg со ссылкой на вице-президента Starlink Джонатана Хофеллера.

Известно, что Starlink производит по шесть спутников в неделю на заводе рядом с Сиэтлом и собирается модернизировать свою продукцию. Компания доставила на орбиту две тысячи спутников при плане в 30 тысяч космических аппаратов. Очередной Falcon 9 с еще 54 апаратами отправится в космос 2 декабря.

После запуска «космического интернета» для пассажиров авиалайнеров Starlink будет конкурировать с Viasat, Intelsat и Telesat.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск поднял вопрос о возможном банкротстве в случае, если не сможет решить проблемы с производством двигателей для ракеты, которая необходима для вывода на орбиту нового поколения спутников связи Starlink.

Первый запуск спутников Starlink состоялся в мае 2019 года. Инвестиции в проект составили $10 млрд.

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Фото на обложке: pexels.com