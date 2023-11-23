SpaceX Илона Маска планирует в декабре продать часть акций — The New York Post

SpaceX планирует в декабре продать часть акций, сообщила The New York Post. Предложение будет аналогичным определенным в июле 2023 года уровню, то есть $81 за одну ценную бумагу. Компания на данный момент оценивается примерно в $150 млрд, а один из ее ключевых проектов – Starlink – недавно вышел на финансовую безубыточность.

Компания SpaceX планирует до конца года продать часть своих акций при оценке почти в $150 млрд. Об этом сообщила The New York Post со ссылкой на источники.

Предложение акций будет аналогичным тому, которое было определено в июле 2023 года. Тогда компания договорилась о продаже акций на $750 млн по цене $81 за штуку.

В начале января SpaceX привлекла $750 млн при оценке в $137 млрд.

Несколько дней назад Илон Маск, которому принадлежит 44% акций SpaceX, сообщил о выходе на финансовую безубыточность одного из ключевых направлений работы SpaceX – проекта спутникового интернета Starlink. Позже появились сообщения о том, что Starlink планируют вывести на IPO, но Маск назвал эту информацию «ложью».

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