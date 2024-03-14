SpaceX успешно запустила в космос сверхтяжелую ракету Starship. Запуск удался только с третьего раза, две предыдущие попытки были неудачными. Проект Starship разрабатывается для будущих полетов на Луну и Марс.
SpaceX запустила в космос сверхтяжелую ракету Starship. Старт состоялся в 16:25 мск в Бока-Чика штата Техас в США, прямая трансляция велась на YouTube-канале SpaceX.
Полет Starship является непилотируемым и фактически суборбитальным. Это третье комплексное летное испытание системы.
Ракетная система Starship предназначена для полетов на Луну и Марс. Она состоит из космического корабля Ship 28 и ракеты-носителя Super Heavy. Высота система составляет 121 метр, грузоподъемность достигает 150 тонн.
Успешный запуск Starship удался только с третьей попытки. Первый запуск в апреле 2023 года не состоялся из-за технической ошибки. Во время второго запуска ракета взорвалась спустя три минуты после старта.
Фото на обложке: SapceX
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