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SpaceX начала строить новый космодром для Starship

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

SpaceX Илона Маска начала строить стартовую площадку для своих многоразовых космических кораблей Starship. Первый прототип такого корабля компания планирует отправить на орбиту в начале 2022 года.

SpaceX начала строить новый космодром для Starship

SpaceX начала строительство новой стартовой площадки для Starship во Флориде. Об этом основатель и глава компании Илон Маск написал в своем твиттере.

Неизвестно, когда площадка будет готова для регулярных запусков.

Первый орбитальный полет прототипа многоразового космического корабля Starship, ориентировочно, запланирован на январь или март следующего, 2022 года, но этот прототип запустят с космодрома компании в Техасе (соседством с которым не очень довольны местные жители).

На днях Илон Маск объявил, что у SpaceX есть проблемы с двигателями Raptor, которые как раз и используются в Starship, и эти проблемы грозят компании банкротством.

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Фото: SpaceX/Twitter

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