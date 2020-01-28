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Сбербанк подал шесть исков на 8 млрд рублей к владельцу магазинов Spar в Санкт-Петербурге

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк через суд потребовал взыскать с фирмы ТД «Интерторг», которая владеет сетью супермаркетов Spar, «Семья» и «Идея» в Санкт-Петербурге, более 8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.

Сбербанк подал шесть исков на 8 млрд рублей к владельцу магазинов Spar в Санкт-Петербурге

Всего банк подал шесть исков. Ко всем заявлениям Сбербанк приложил ходатайства о принятии обеспечительных мер. Арбитражный суд пока не рассмотрел иски.

В конце прошлого года в Санкт-Петербурге и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа началось массовое закрытие магазинов, принадлежащих ТД «Интерторг». Тогда же в торговом центре в Петербурге собрались около 400 бывших работников торговой сети, которые требовали выплаты им зарплаты.

По данным арбитража Петербурга, к компании также массово подают гражданские иски и другие фирмы. Кроме того, московская фирма «Гарант» подала несколько исков о признании владельца сети супермаркетов банкротом.

Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря полиция задержала в аэропорту Пулково гендиректора компании «Интерторг» Мушвига Абдуллаева. В отделении полиции ему посоветовали погасить долги по зарплате перед работниками закрывшихся магазинов.

Фото: Unsplash

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