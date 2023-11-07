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«СПБ Биржа» сменит руководителя

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Первый заместитель генерального директора «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, говорится в сообщении торговой площадки.

«СПБ Биржа» сменит руководителя

Горюнов также выйдет из совета директоров «СПБ Биржи». Он стал гендиректором биржи в 2021 году перед IPO компании.

Новый гендиректор, как сообщается, в первую очередь продолжит работать с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций.

«Главная и первоочередная задача "СПБ Биржи" — обеспечить доступ инвесторам к активам», — говорится в сообщении площадки.

После этого торговая площадка приступит к реализации новой стратегии развития, в рамках которой сделает фокус на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.

Евгений Сердюков возглавлял «СПБ Биржу» с 2012 года на протяжении девяти лет. Под его руководством был создан и развивался рынок иностранных ценных бумаг, сформировалась ликвидность.

  • 2 ноября «СПБ Биржа» приостановила торги после ее включения в санкционный список США. Акции площадки на фоне новости резко пошли вниз. Сайт «СПБ Биржи» некоторое время был недоступен. 
  • 6 ноября сделки на площадке можно было проводить только с 28 российскими ценными бумагами, включая акции самой «СПБ биржи». Тогда же биржа заявила, что проводит комплаенс-процедуры и консультируется с российскими и иностранными контрагентами, чтобы возобновить торги. 

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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