«СПБ Биржа» приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя

«СПБ Биржа» объявила о приостановке организованных торгов ценными бумагами. Они прекратились 13 мая в 15:05 из-за технического сбоя, сообщила площадка.
«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении торговой площадки.
- «СПБ Биржа» специализировалась на торгах ценными бумагами международных компаний. Осенью 2023 года площадка попала в SDN-list США, что повлекло изоляцию от долларовой системы, запрет на сотрудничество с американскими компаниями и другие ограничения.
- После этого гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков рассказал, что в новых реалиях «СПБ Биржа» сосредоточится на IPO подсанкционных российских компаний.
- Чистая прибыль «СПБ Биржи» упала по итогам 2023 года в 2,8 раза, следует из финансовой отчетности торговой площадки. Так, прибыль по МСФО составила 0,68 млрд рублей против 1,926 млрд рублей годом ранее.
Фото на обложке: T. Schneider /
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