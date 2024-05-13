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«СПБ Биржа» приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«СПБ Биржа» объявила о приостановке организованных торгов ценными бумагами. Они прекратились 13 мая в 15:05 из-за технического сбоя, сообщила площадка.

«СПБ Биржа» приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении торговой площадки.

  • «СПБ Биржа» специализировалась на торгах ценными бумагами международных компаний. Осенью 2023 года площадка попала в SDN-list США, что повлекло изоляцию от долларовой системы, запрет на сотрудничество с американскими компаниями и другие ограничения.
  • После этого гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков рассказал, что в новых реалиях «СПБ Биржа» сосредоточится на IPO подсанкционных российских компаний.
  • Чистая прибыль «СПБ Биржи» упала по итогам 2023 года в 2,8 раза, следует из финансовой отчетности торговой площадки. Так, прибыль по МСФО составила 0,68 млрд рублей против 1,926 млрд рублей годом ранее.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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