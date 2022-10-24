«СБП Биржа» позволит инвесторам продать заблокированные иностранные бумаги

«СПБ Биржа» с 31 октября разрешит инвесторам заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг. Это станет возможным благодаря тому, что ее расчетный депозитарий «СПБ Банк» переведет 680 иностранных ценных бумаг на торговые разделы субсчетов. Стоимость ценных бумаг составит $312 млн.

Для этого представители площадки договорились с иностранным институциональным инвестором, который обменяет внутри расчетного депозитария свои бумаги в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария (НРД), на равное количество бумаг тех же эмитентов, что находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД.

«СПБ Банк» распределит иностранные ценные бумаги, которые переведут на торговые разделы, между участниками торгов «пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у участников торгов на неторговых разделах», отмечает биржа.

Каждый участник торгов сам определит порядок распределения полученных бумаг среди своих клиентов. «У ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы, сменится цепочка учета прав: она не будет включать НРД. Инвесторы смогут совершать биржевые сделки с такими бумагами после завершения депозитарной операции СПБ Банком»,— говорится в сообщении площадки.

В июне «СПБ Биржа» запустила торги ценными бумагами с листингом в Гонконге. Ранее сообщалось, что на первом этапе к торгам допустят бумаги 12 эмитентов. Одним из первых, кто заключил сделку, стал «Тинькофф Банк».

Старт торгов акциями компаний с листингом в Гонконге был анонсирован 16 июня. Сообщалось, что на первом этапе инвесторам будут доступны бумаги 12 компаний, в том числе Xiaomi, Tencent, Meituan, Sunny Optical Technology, Alibaba и JD. К концу текущего года список доступных для торгов бумаг эмитентов вырастет до 200, а в течение 2023 года их число увеличится до 1 тыс. Все расчеты будут проводиться в гонконгских долларах.

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