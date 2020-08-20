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«Фабрика туристических продуктов и сервисов» приглашает инвесторов на Speed Dating с тревел-стартапами

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

10 сентября в пространстве Deworkacy на Красном Октябре состоится Speed Dating для стартапов в сфере TravelTech. В ходе мероприятия проекты, прошедшие отбор в «Фабрику туристических продуктов и сервисов», представят свои решения инвесторам.

«Фабрика туристических продуктов и сервисов» приглашает инвесторов на Speed Dating с тревел-стартапами

Speed Dating  — это серия коротких трехминутных встреч предпринимателей и инвесторов, в ходе которых первые презентуют свой проект в режиме тет-а-тет. За один вечер предприниматель успевает пообщаться с 15 инвесторами, получить обратную связь и возможность привлечь инвестиции. Инвесторы экономят свое время и за два часа успевают посмотреть от 30 проектов.

На встрече инвесторы смогут познакомиться сразу со всеми стартапами, которые участвуют в акселерационной программе «Фабрики туристических продуктов и сервисов» (Rusbase писал о них раньше), запущенной Комитетом по туризму города Москвы.

Частных инвесторов или представителей инвестфондов, которых интересуют перспективные TravelTech-проекты, организаторы просят написать на почту [email protected] с рассказом о себе, указав тему письма «Хочу принять участие в SD TravelTech как инвестор».

Официальный партнер Speed Dating для TravelTech-стартапов — Агентство инноваций Москвы. Мероприятие проводится при поддержке Rusbase.

Ранее, 6 августа, в рамках акселерационной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов» был проведен Speed Dating c партнерами.

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