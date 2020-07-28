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Bloomberg: сотрудники Twitter в течение нескольких лет шпионили за знаменитостями

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Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова
Бывшие сотрудники службы безопасности Twitter заявили, что некоторые из работников компании использовали внутренние инструменты платформы, чтобы шпионить за знаменитостями. Об этом сообщается в отчете Bloomberg.
Bloomberg: сотрудники Twitter в течение нескольких лет шпионили за знаменитостями

Бывшие представители службы безопасности Twitter сообщили изданию, что в 2017 и 2018 годах некоторые сотрудники, работающие по контракту, придумали «игру». Они создавали поддельные запросы в службу поддержки, получая доступ к учетным записям и настройкам безопасности в них.

Таким способом работники Twitter смогли заглянуть в аккаунты звезд с многомиллионной аудиторией, включая Бейонсе. Они имели доступ к личным данным пользователей, в том числе их местоположению.

Источники Bloomberg рассказали, что работники также собирали информацию о политиках, брендах и даже своих бывших любовниках. При этом отмечается, что «игра» носила настолько массовый характер, что служба безопасности Twitter не успевала отслеживать все случаи злоупотребления.

Бывшие сотрудники службы безопасности утверждают, что совет директоров Twitter был неоднократно проинформирован о несанкционированном доступе инсайдеров к учетным записям с 2015 по 2019 годы.

По данным издания, эти же инструменты были использованы для массового взлома аккаунтов Twitter 15 июля 2020 года. Тогда хакерской атаке подверглись аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Барака Обамы, Джозефа Байдена и других известных людей.

Фото: Unsplash

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