Россиянам, занимающимся спортом, вернут до 15 тысяч рублей в виде налогового вычета

Правительство РФ утвердило поправки в Налоговый кодекс о вычете за занятия спортом. Теперь жители страны, занимающиеся спортом в фитнес-клубах и спортзалах, смогут получить до 15,6 тысяч рублей в год в виде вычета по налогу на доходы. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Максимальный размер вычета за занятия спортом составляет 15,6 тысяч рублей и рассчитывается как 13% от суммы в 120 тысяч рублей.

Чтобы механизм заработал, чиновникам еще предстоит разработать перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, на которые будет распространяться льгота. По информации президента Национального фитнес-сообщества (НФС) Елены Силиной, Минспорта инициирует эту работу в ближайшие недели.

«Это даст возможность конкретизировать очень широкое понятие ''занятие физической культурой'' и позволит клиентам фитнес-клубов воспользоваться налоговым вычетом», — отмечает Силина.

Минфин предложил правительству поправки, предусматривающие налоговый вычет для граждан, занимающихся спортом, в начале 2019 года. Во время разгара пандемии различные отраслевые союзы предлагали властям активизировать их принятие. По данным издания, НФС тогда указывало, что эпидемия серьезно повлияла на здоровье граждан, а налоговый вычет может мотивировать россиян начать заниматься спортом.

Кроме того, отмечается, что новый налоговый вычет может значительно помочь операторам фитнес-индустрии, которые долгое время не работали из-за карантина. В третьем квартале этого года выручка фитнес-клубов составила только 50% от показателей за аналогичный период 2019 года. 20% предпринимателей отрасли уже разорены. По оценкам НФС, в случае банкротства 50% игроков фитнес-индустрии общие потери государства и контрагентов операторов клубов к 2023 году достигнут 190,477 млрд рублей.

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