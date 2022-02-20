Директор Spotify вложит $1 млрд в европейские стартапы

Соучредитель и генеральный директор Spotify Дэниэл Эк планирует вложить около $1 млрд своего состояния в европейские технологические стартапы.

Его инвестиционная фирма Prima Materia, которая была зарегистрирована в Швеции в 2020 году и начала активную деятельность в феврале 2021 года, сделала ставку на стартап из экологически чистой стали, а также на фонды, ориентированные на искусственный интеллект, науки о жизни и климат.

Всего он вложился в шесть местных шведских предприятий, сообщает Bloomberg.

38-летний Эк, чей собственный капитал составляет около $2,6 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, хочет быть в авангарде технологического развития европейского региона.

«Амбиции поистине безумны», - сказал он в прошлом году подкасту The Twenty Minute VC.

Эк создал Prima Materia вместе с одним из первых инвесторов Spotify Шакилом Ханом. Впервые директор музыкального сервиса заявил о намерении вкладываться в европейские стартапы в сентябре 2020 года, когда профинансировал производителя аккумуляторов Northvolt AB.

С тех пор он также успел вложить $113,5 млн в немецкую охранную фирму Helsing (в ноябре 2021 года) и нанять Пиа Мишель из BlueYard Capital, чтобы возглавить научное направление, и Бретта Бивенса для исследовательского сектора.

Помимо Эка в технологические стартапы Европы инвестируют и другие миллиардеры.

Например, Дэниэл Дайнс из UiPath с личным капиталом в $4,1 млрд купил доли в сербской фирме по кибербезопасности Trickest и немецкой компании цифрового здравоохранения Avi Medical в прошлом году.

Гийом Пусаз из Checkout.com, чей личный капитал оценивается в $19,4 млрд, недавно увеличил свою долю в ирландской фирме, создающей решения в сфере электронной коммерции, Wayflyer.

Все они преследуют ту же цель, что и Эк: быть на передовой развития европейских технологических стартапов, в которых видят серьезный потенциал.

Помимо активов Prima Materia Эк владеет недвижимостью и долей в шведском стартапе машинного обучения HJN Sverige. В прошлом году он также предпринял попытку купить лондонский футбольный клуб «Арсенал».

Тем не менее, основные доходы миллиардеру приносит все же холдинг Spotify. Акции компании достигли пика в начале 2021 года, но затем после ряда скандалов ощутимо упали в цене.

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Фото на обложке: Adam Rakús / Unsplash