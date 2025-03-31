Спрос на зерновой кофе в России увеличился почти на 16%

Продажи кофе в натуральном выражении увеличились на 4%, в денежном — на 14,8%. Реализация молотого кофе выросла на 3,3%, в то время как спрос на растворимый кофе снизился на 3,2%. Для сравнения: в 2023 году наблюдалось увеличение продаж растворимого кофе, тогда как молотый и капсулированный кофе уступали в популярности. Рост продаж кофе за 2023 год составил 1,9%.

Что говорят ритейлеры? Оценку «Нильсен» подтвердили в «Магните», где реализация натурального кофе возросла на 12%, а капсул для кофемашин — более чем на 40%. Спрос на растворимый кофе в прошлом году снизился, основным драйвером в 2025 году становится именно натуральный кофе, указали в компании.

Причины тренда. Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк связывает рост популярности молотого и зернового кофе с развитием кофейной культуры. Увеличение числа кофеен и развитие кофеен в сетевом ритейле способствуют массовой любви к этому напитку. Также побудить потребителей закупать кофе «впрок» могла информация о росте цен на кофе, предположил эксперт.

В конце января основатель и совладелец сети кофеен One Price Coffee и Coffee in Сергей Румянцев, объясняя подорожание чашки кофе, отметил, что участники рынка вынуждены поднимать цены, «чтобы остаться в пределах рентабельности» на фоне подорожания кофе в зернах.

За 2024 год стоимость арабики выросла на 70%, робусты — почти на 100%. Основными причинами подорожания стали засуха, высокие температуры и глобальная зависимость компаний от поставок из относительно немногих регионов, отмечали аналитики.

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