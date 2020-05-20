Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Агентство маркетинга Evklead запустило сервис лидогенерации для b2b-компаний

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Маркетинговое агентство Evklead запустило сервис лидогенерации для b2b-компаний. Об этом основатель агентства Евгений Костров сообщил в Facebook. 

Агентство маркетинга Evklead запустило сервис лидогенерации для b2b-компаний

Сервис называется «Спутник». Его задача — помочь бизнесу привлечь клиентов. Агентство создает для клиента отдельный промо-сайт на Tilda, а также настраивает контекстную и таргетированную рекламу. 

Настройка системы занимает месяц. Сервис не требует изменений текущего сайта. 

По словам Кострова, сервис подходит для производителей, поставщиков, оптовых компаний. «Спутник» не подходит FMCG-компаниям, клиентам с b2c-продуктами, инновационным нишам без спроса и локальному бизнесу с узкой географией продаж.

Фото: ESB Professional / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма