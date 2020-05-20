Агентство маркетинга Evklead запустило сервис лидогенерации для b2b-компаний

Маркетинговое агентство Evklead запустило сервис лидогенерации для b2b-компаний. Об этом основатель агентства Евгений Костров сообщил в Facebook.

Сервис называется «Спутник». Его задача — помочь бизнесу привлечь клиентов. Агентство создает для клиента отдельный промо-сайт на Tilda, а также настраивает контекстную и таргетированную рекламу.

Настройка системы занимает месяц. Сервис не требует изменений текущего сайта.

По словам Кострова, сервис подходит для производителей, поставщиков, оптовых компаний. «Спутник» не подходит FMCG-компаниям, клиентам с b2c-продуктами, инновационным нишам без спроса и локальному бизнесу с узкой географией продаж.

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