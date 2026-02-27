Средний размер чаевых в бьюти-сфере достиг 483 ₽: банный бизнес стал лидером по размеру благодарности — 1166 ₽

Средний размер чаевых в бьюти-сегменте составил 483 рубля за вторую половину прошлого года — это на 12% больше, чем в тот же период 2024 года, сообщают Авито Услуги и Нетмонет. Абсолютным лидером по размеру чаевых стал банный сегмент: средняя сумма вознаграждения выросла на 32% и достигла 1166 рублей.

В Орле — самые большие чаевые

Самые высокие средние чеки чаевых зафиксированы в Орле (800 рублей), Кисловодске (773 рубля) и Петропавловске-Камчатском (770 рублей). В Москве и Санкт-Петербурге показатель ниже — по 413 рублей. Аналитики связывают это с высокой частотой транзакций и более «зрелой» практикой чаевых.

Средний размер чаевых в сфере услуг вырос на 61 рубль и достиг 506 рублей. В бьюти-сегменте средний размер чаевых достиг почти 483 рублей, что на 12% больше, чем в 2024 году.

Спрос на уход за собой вырос в 3–5 раз

По данным Авито Услуг, во второй половине 2025 года резко вырос спрос на ряд бьюти-услуг. Стрижки для взрослых и детские прически стали востребованнее в пять раз, укладка волос — в три раза. Уход за бородой и усами также показал пятикратный рост интереса.

Среди маникюрных процедур почти вдвое увеличился спрос на японский маникюр (+94%). Банные услуги, лидирующие по размеру чаевых, также демонстрируют рост популярности: интерес к услугам пармастера увеличился на 67%, к купанию в банном чане — на 59%.

На фоне роста рынка усилился интерес к профессиональному обучению в сфере красоты: общий спрос вырос на 9%. Самую высокую динамику показали курсы визажа (+62%), бровистики (+59%) и парикмахерского искусства (+41%).

Контекст

По данным Авито Услуг и Нетмонет 60% доплачивают при удовлетворенности сервисом, ещё 15% делают это вне зависимости от качества, а четверть принципиально не оставляют вознаграждение. В среднем россияне добавляют около 6% к чеку, и лишь 2% готовы платить свыше 20%.

Ключевыми мотивами остаются вежливость (57%), качество сервиса (49%) и профессионализм (46%). Грубость (69%), низкий уровень услуги (64%) и долгое ожидание (48%) становятся главными причинами отказа.

Наиболее активно чаевые оставляют клиенты 25–44 лет, которые добавляют к чеку в среднем 12–18%. Клиенты старше 55 лет делают реже. По данным опроса сервиса «Плавно», в 2025 году 21% россиян оставляли чаевые хотя бы раз в неделю, 35% — 1–2 раза в месяц, а 44% — реже одного раза в месяц.