75% россиян оставляют чаевые в 2026-м — в среднем 6% от чека

Большая часть россиян оставляет чаевые за выполненные услуги, выяснили Авито Услуги и Нетмонет. Средний размер чаевых составляет около 6% от стоимости, а чаще всего доплаты делают в общепите и бьюти-сегменте. Наибольший рост популярности чаевых зафиксирован в декабре, когда россияне особенно активно поощряли мастеров за высокий уровень обслуживания.

Для каждого четвёртого россиянина чаевые — традиция

Большинство клиентов оставляют чаевые, если они довольны сервисом — так ответили 60% респондентов. Примерно 15% людей поощряют персонал вне зависимости от качества работы, а четверть клиентов не доплачивают ни при каких обстоятельствах. По данным Авито Услуги и Нетмонет, чаще всего чаевые оставляют люди в возрасте 25–34 лет.

Главные причины для финансового вознаграждения — вежливость и доброжелательность персонала, что важно для 57% респондентов. На втором месте по значимости — качество обслуживания (49%), а на третьем — профессионализм и аккуратность исполнителя (46%). Более четверти опрошенных готовы вознаграждать мастеров за сверхусилия, а каждый четвертый рассматривает чаевые как социальную традицию.

Только 2% россиян готовы оставлять чаевые в размере 20% от суммы чека

Чаще всего россияне оставляют чаевые в ресторанах, кафе и барах — так ответили 70% респондентов. В такси и трансферах доплачивают около 40%, курьерам — 37%, мастерам салонов красоты — 23%, а специалистам по ремонту — 22%. Клинеров и нянь вознаграждают около 7–9% опрошенных.

Средний размер чаевых составляет примерно 6% от стоимости услуги. При этом 45% людей оставляют менее 5% от суммы чека, еще 45% добавляют 5–10%, около 6% — 11–15%, и только 2% готовы доплачивать более 20%.

Бани — лидеры в сегменте красоты по размерам чаевых

В сегменте красоты наибольшие чаевые фиксируются в декабре. Наибольший средний чек за год приходится на бани — 1 075 рублей, при этом максимальные поощрения были отмечены в декабре и составили 1 275 рублей. В маникюрном сегменте средний размер чаевых за год составил 319 рублей, в косметологии — 567, парикмахерских — 452, спа — 487 рублей.

Фитнес и спорт также демонстрируют высокий уровень чаевых: средний размер чаевых по итогам года составил 575 рублей, а в декабре — 639 рублей. В автомобильной сфере эта сумма варьируется от 118 рублей на заправках до 658 рублей в автосервисах. Категория развлечений показывает стабильный рост чаевых за год — с 449 до 593 рублей.

Грубость персонала — главная причина для того, чтобы не оставить чаевые

Главная причина отказа от доплаты — грубость или невежливость персонала, с которой не готовы мириться 69% респондентов. Женщины чаще мужчин отмечают это как повод не оставлять чаевые (73% против 64%).

Также отказ оставлять денежное вознаграждение вызван низким качеством услуги (64%), долгим ожиданием (48%) или чрезмерной навязчивостью персонала (35%). Некоторые пользователи не поощряют дорогостоящие услуги (33%) или если нет наличных на месте (27%).