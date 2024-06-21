США внесли в санкционный список весь топ-менеджмент «Лаборатории Касперского». Исключение составил гендиректор и сооснователь компании Евгений Касперский, его в SDN-List нет. С 29 сентября 2024 года в США будет запрещено продавать продукцию компании.
- Новости
США ввели санкции в отношении топ-менеджеров «Лаборатории Касперского». В SDN-List («черный список») внесены имена 12 человек, говорится на сайте OFAC.
Внесенные в «черный список люди» — директора департаментов, исполнительные директора и вице-президенты. Это в том числе исполнительный директор Андрей Тихонов, вице-президент Андрей Духвалов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева.
С 29 сентября 2024 года в США будет запрещено продавать и применять продукцию «Лаборатории Касперского». Об этом запрете ранее сообщил Reuters — в США нашли тесные связи руководства компании с российскими властями. В «Лаборатории Касперского» наличие этих связей неоднократно опровергали.
Фото на обложке: David Esser /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Лаборатория Касперского» намерена сохранить клиентов в США
- 2 Российский антивирус «Касперского» запретят продавать в США — Reuters
- 3 Как среднему бизнесу защищаться от новейших киберугроз
- 4 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 5 «Лаборатория Касперского» запустила конкурс для студентов с главным призом в $10 тысяч
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июня 2024
23 июня 2024
23 июня 2024