США внесли в санкционный список весь топ-менеджмент «Лаборатории Касперского». Исключение составил гендиректор и сооснователь компании Евгений Касперский, его в SDN-List нет. С 29 сентября 2024 года в США будет запрещено продавать продукцию компании.

США ввели санкции в отношении топ-менеджеров «Лаборатории Касперского». В SDN-List («черный список») внесены имена 12 человек, говорится на сайте OFAC.

Внесенные в «черный список люди» — директора департаментов, исполнительные директора и вице-президенты. Это в том числе исполнительный директор Андрей Тихонов, вице-президент Андрей Духвалов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева.

С 29 сентября 2024 года в США будет запрещено продавать и применять продукцию «Лаборатории Касперского». Об этом запрете ранее сообщил Reuters — в США нашли тесные связи руководства компании с российскими властями. В «Лаборатории Касперского» наличие этих связей неоднократно опровергали.

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