Объявивший ранее о прекращении работы в России Starbucks запустил возврат денег с карт пользователей. Сообщения об этом компания рассылает по своей базе клиентов.

«Если на вашей карте Starbucks есть финансовые средства, мы их обязательно вернем. Для этого, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки гостей по телефону +7 (499) 270-40-40 по будням с 9.30 до 20.30 или по электронной почте», — говорится в уведомлении.

Рассылка от Starbucks

Компания будет принимать заявки на возврат средств до 1 сентября 2022 года.

Приложение Starbucks будет работать до 30 июня.

Starbucks объявил о полном прекращении работы в России 23 мая. Сеть кофеен насчитывает 130 точек в стране, в которых работают 2 тыс. человек. Компания ранее заявляла, что выдаст сотрудникам зарплату за 6 месяцев.

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