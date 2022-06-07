Объявивший ранее о прекращении работы в России Starbucks запустил возврат денег с карт пользователей. Сообщения об этом компания рассылает по своей базе клиентов.
«Если на вашей карте Starbucks есть финансовые средства, мы их обязательно вернем. Для этого, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки гостей по телефону +7 (499) 270-40-40 по будням с 9.30 до 20.30 или по электронной почте», — говорится в уведомлении.
Рассылка от Starbucks
Компания будет принимать заявки на возврат средств до 1 сентября 2022 года.
Приложение Starbucks будет работать до 30 июня.
Starbucks объявил о полном прекращении работы в России 23 мая. Сеть кофеен насчитывает 130 точек в стране, в которых работают 2 тыс. человек. Компания ранее заявляла, что выдаст сотрудникам зарплату за 6 месяцев.
Фото на обложке: Unsplash
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10 июня 2022