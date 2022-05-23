Starbucks ликвидирует юрлицо в России и сократит сотрудников

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, ликвидирует юрлицо в России «Кофе Сирена». Сотрудники будут сокращены в течение трех месяцев, пишет «Коммерсантъ».

В марте Starbucks решила приостановить бизнес в России, включая поставки в страну своей продукции. Тогда компания заявляла, что лицензионный партнер согласился приостановить работу кофеен и оказать поддержку почти 2 тыс. сотрудников.

В РФ Starbucks объединяет 130 кофеен, которыми управляет ООО «Кофе Сирена». Первая кофейня сети в России была открыта в 2007 году.

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