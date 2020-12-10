Что в ухе у стартапера: опрос выяснил, под какую музыку в 2020 году работали российские бизнесмены

«СберЗвук», команда акселератора «Сбера», сервис «Работа.ру» выяснили у основателей российских стартапов, какую музыку они слушали в 2020 году, и какие треки их вдохновляли. Об итогах опроса Rusbase рассказали представители компаний.
В исследовании приняли участие 55 компаний, среди них «АртНаука», Ecwid, Insurion, Boober, ViewApp, Semenov Agency и другие. Оказалось, что музыка сопровождает практически постоянно 24% бизнесменов, также:
- 40% слушают музыку от 1 до 3 часов;
- 26% — меньше часа в день;
- 10% — от 3 часов в день;
- 0% — ответ «вообще не слушаю музыку».
Чаще всего стартаперы слушают музыку в автомобиле, дома, на работе и во время занятий спортом. За работой представили компаний включают музыкальное сопровождение, в основном, чтобы улучшить настроение и повысить продуктивность.
В приритете по жанрам — рок, электроника, классика, рэп и поп-музыка. Среди вдохновляющих песен названы:
- Marilyn Manson — Sweet Dreams
- Prodigy — No Tourists
- AC/DC — T.N.T
- Reamonn — Supergirl
- Mick Jagger – God Gave Me Everything
- a-ha — Take on Me
- Cher — You Haven't Seen the Last of Me
- Coldplay — Up&Up
- The Naked And Famous — I Kill Giants
- Onyx — Slam
- Леван Горозия — «Никто кроме нас»
- Queen — We Are The Champions
- FEDUK — Мой город
- саундтрек к фильму «Звезда Родилась» — Lady Gaga, Bradley Cooper — Shallow
- Chopin — Winter wind
Кроме того, стартаперы предпочитают слушать не только отдельные треки, но и готовые плейлисты на «СберЗвуке». Среди самых популярных в 2020 году: «Мотивация», «Работа на удалёнке», «Медитация», «Музыка без слов» и «Рабочий настрой с классикой».
7 основателей стартапов создали в сервисе собственные плейлисты: Ефим Колодкин — Bash Today, Павел Чернов — Wibedo, Виталий Сотников — Watchout!AI, Валерий Шарипов — Malivar, Тимур Черненко — Gurucan, а также представители Школьного акселератора Сбербанка Дмитрий Быстров из Doctor Who и Асад Гурбан-Заде из Keepbot.
Фото: Unsplash
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