Резидент «Сколково» Mind&Machine привлек инвестиции от дочки «Мангазеи» Сергея Янчукова

Компания «МТех» инвестировала в российского разработчика «умных» решений по управлению персоналом Mind&Machine. Продукт стартапа позволяет прогнозировать объем работ сотрудников каждые 30 минут.

Использованием технологии Workforce Management может сократить фонд оплаты труда на 15% благодаря анализу загруженности сотрудников и координации рабочего процесса, сказано в пресс-релизе «Мангазеи». Продукт «смотрит» на загрузку персонала в течение большого временного отрезка и дает прогноз на объем работ каждые полчаса. Учет рабочего времени ведется с помощью биометрической идентификации по лицу.

«Алгоритмы оптимизации, которые нам удалось разработать в Mind&Machine, показывают более высокие экономические эффекты, чем похожие на Workforce Management решения конкурентов», – отметил генеральный директор Mind&Machine Антон Береза.

Решение актуально для бизнеса с большим количеством линейного персонала, например, ритейла, банков, колл-центров, говорят в «Мангазее».

«Решение от команды Mind&Machine нас привлекло как качественный, оптимизационный и масштабируемый продукт, актуальный для широкого круга отраслей», – подчеркнул генеральный директор «МТех» Вадим Стеценко.

«МТех» – технологическое бизнес-подразделение группы компаний «Мангазея», занимающейся золото, газодобычей и строительством, и принадлежащей российско-украинскому бизнесмену Сергею Янчукову.

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