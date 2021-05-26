Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Резидент «Сколково» Mind&Machine привлек инвестиции от дочки «Мангазеи» Сергея Янчукова

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компания «МТех» инвестировала в российского разработчика «умных» решений по управлению персоналом Mind&Machine. Продукт стартапа позволяет прогнозировать объем работ сотрудников каждые 30 минут.

Резидент «Сколково» Mind&Machine привлек инвестиции от дочки «Мангазеи» Сергея Янчукова

Использованием технологии Workforce Management может сократить фонд оплаты труда на 15% благодаря анализу загруженности сотрудников и координации рабочего процесса, сказано в пресс-релизе «Мангазеи». Продукт «смотрит» на загрузку персонала в течение большого временного отрезка и дает прогноз на объем работ каждые полчаса. Учет рабочего времени ведется с помощью биометрической идентификации по лицу. 

«Алгоритмы оптимизации, которые нам удалось разработать в Mind&Machine, показывают более высокие экономические эффекты, чем похожие на Workforce Management решения конкурентов», – отметил генеральный директор Mind&Machine Антон Береза. 

Решение актуально для бизнеса с большим количеством линейного персонала, например, ритейла, банков, колл-центров, говорят в «Мангазее».

«Решение от команды Mind&Machine нас привлекло как качественный, оптимизационный и масштабируемый продукт, актуальный для широкого круга отраслей», – подчеркнул генеральный директор «МТех» Вадим Стеценко.

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

«МТех» – технологическое бизнес-подразделение группы компаний «Мангазея», занимающейся золото, газодобычей и строительством, и принадлежащей российско-украинскому бизнесмену Сергею Янчукову.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Mars позволит россиянам первыми в мире попробовать их новый продукт
  2. 2 Техно-лаборатория Snark.art закрыла seed-раунд c инвестициями $1,5 млн
  3. 3 Стартап-разработчик инновационного модуля зарядки электрокаров получит финансирование «Газпрома»
  4. 4 Мэр Москвы Собянин сказал «сделать» в ресторанах зону COVID-free
  5. 5 «Яндекс.Маркет» запустил сервис экспресс-доставки живых цветов
Успехи российских стартапов за рубежом
#Гордость
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Екатеринбурге

27 мая 2021

Акселератор LegalTech

28 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Перми

Все ВОЗМОЖНОСТИ