Основатель «Трастрента» Дмитрий Сидоркин запустил агрегатор метрик для финансового моделирования. На данный момент в базе около 1 тысячи показателей бизнес-процессов, на основе которых моделируется экономика будущего проекта.
О запуске сервиса Startup Metrics RB.RU рассказал Дмитрий Сидоркин, пост об этом он также написал в своем telegram-канале.
В текущей версии сервиса около 1 тысячи метрик – конверсия в переход с рекламы на лендинг, конверсия в продажу с лендинга, стоимость лида клиента, оценка сегмента рынка или какого-то рынка и другие – собранных вручную.
«Это чистый масштабируемый онлайн – каждую единицу данных можно продавать бесконечное количество раз, потратив время на поиск только единожды», – написал Сидоркин.
В будущем планируется добавить функцию тренировки питча для проектов с экспертами, инструмент финансового моделирования и тестирования своей идеи с приемом оплаты в другой стране без открытия счета, а также значительно увеличить количество метрик и ввести рекомендательную систему.
Целевой аудиторией решения Сидоркин назвал стартаперов, менеджеров продуктов, маркетологов, аналитиков. Стартап пока не привлекал инвестиции, но планирует, уточнил Сидоркин.
«Сейчас я ищу способы привлечения первых пользователей за пределами РФ. Один эксперимент запущен, второй — в работе. С этим стартапом планируем релокацию», – отметил сооснователь Startup Metrics
В бесплатной версии сервиса клиент может смотреть метрики, проверять их наличие перед оплатой. Остальные функции разблокируются в платной версии.
Сооснователем Startup Metrics является COO Garage Syndicate Полина Сапина, которая отвечает в стартапе за финансы, финансовые инструменты и метрики.
Фото на обложке: NicoElNino /
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