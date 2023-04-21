В России появится первый реестр стартапов

В России создадут первый реестр стартапов. Он появится в Москве, его участникам будет проще получить льготы и субсидии. Чтобы попасть в реестр, нужно соответствовать некоторым критериям, например, иметь патенты на изобретения.
О создании в Москве первого в России реестра стартапов рассказал в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
На попадание в реестр могут рассчитывать технологические компании, которые являются участниками московского инновационного кластера, имеют статус негосударственной организации и не находятся в стадии ликвидации.
Чтобы стартапу попасть в реестр, он должен соответствовать двум из трех критериев:
- иметь патенты на изобретения;
- привлекать венчурный капитал;
- инвестировать в исследования и разработки.
Подать заявку на включение в реестр можно на сайте i.moscow.
Фото на обложке: Olenev Nikita /
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