В России появится первый реестр стартапов

В России создадут первый реестр стартапов. Он появится в Москве, его участникам будет проще получить льготы и субсидии. Чтобы попасть в реестр, нужно соответствовать некоторым критериям, например, иметь патенты на изобретения.

О создании в Москве первого в России реестра стартапов рассказал в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На попадание в реестр могут рассчитывать технологические компании, которые являются участниками московского инновационного кластера, имеют статус негосударственной организации и не находятся в стадии ликвидации.

Чтобы стартапу попасть в реестр, он должен соответствовать двум из трех критериев:

иметь патенты на изобретения; привлекать венчурный капитал; инвестировать в исследования и разработки.

Подать заявку на включение в реестр можно на сайте i.moscow.

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