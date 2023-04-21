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В России появится первый реестр стартапов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России создадут первый реестр стартапов. Он появится в Москве, его участникам будет проще получить льготы и субсидии. Чтобы попасть в реестр, нужно соответствовать некоторым критериям, например, иметь патенты на изобретения.

В России появится первый реестр стартапов

О создании в Москве первого в России реестра стартапов рассказал в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На попадание в реестр могут рассчитывать технологические компании, которые являются участниками московского инновационного кластера, имеют статус негосударственной организации и не находятся в стадии ликвидации.

Чтобы стартапу попасть в реестр, он должен соответствовать двум из трех критериев:

  1. иметь патенты на изобретения;
  2. привлекать венчурный капитал;
  3. инвестировать в исследования и разработки.

Подать заявку на включение в реестр можно на сайте i.moscow.

Фото на обложке: Olenev Nikita / Shutterstock

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