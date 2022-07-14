Путин разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

Подписанный закон опубликован на портале правовой информации и официально вступил в силу. Решение призвано снизить количество валюты на банковских вкладах россиян, говорится в документе.

Отмечается, что закон носит для банков рекомендательный характер. Они сами могут решать вводить отрицательные ставки по валютным вкладам или нет исходя из ситуации с обслуживанием клиентов и другими опциями.

Идею ввести отрицательные ставки по вкладам в валюте для юридических лиц в конце мая предложил Банк России. Регулятор посчитал, что это могло бы стать эффективной мерой для реализации стратегии «дедолларизации».

В июне идею Банка России поддержало правительство РФ. В Минэкономразвития назвали инициативу одним из способов избавить бизнес от валютных активов.

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