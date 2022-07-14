Владимир Путин разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Подписанный президентом закон дает банкам право вводить комиссию, превышающую доходность по депозитам.
Подписанный закон опубликован на портале правовой информации и официально вступил в силу. Решение призвано снизить количество валюты на банковских вкладах россиян, говорится в документе.
Отмечается, что закон носит для банков рекомендательный характер. Они сами могут решать вводить отрицательные ставки по валютным вкладам или нет исходя из ситуации с обслуживанием клиентов и другими опциями.
Идею ввести отрицательные ставки по вкладам в валюте для юридических лиц в конце мая предложил Банк России. Регулятор посчитал, что это могло бы стать эффективной мерой для реализации стратегии «дедолларизации».
В июне идею Банка России поддержало правительство РФ. В Минэкономразвития назвали инициативу одним из способов избавить бизнес от валютных активов.
Фото на обложке: Tamer Adel Soliman /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Курс доллара поднялся выше курса евро впервые с 2002 года
- 2 Что происходило с валютным рынком в России в мае и как с этим теперь работать — бизнесу и не только?
- 3 Криптотрейдеры попросили «Тинькофф» спасти криптовалюту и «вернуть репутацию» банка
- 4 ЦБ планирует продать ВТБ всю группу банка «Открытие» вместе с НПФ и «Росгосстрахом»
- 5 ЦБ РФ выявил за полгода более 2 тыс. финансовых пирамид
ВОЗМОЖНОСТИ
15 июля 2022
15 июля 2022
15 июля 2022