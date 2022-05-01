Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Уоррен Баффет сравнил современные фондовые рынки с казино

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американский миллиардер Уоррен Баффет выступил на собрании акционеров своей компании Berkshire Hathaway, где посетовал, что состояние рынков в последние несколько лет напоминает игорные дома.

Уоррен Баффет сравнил современные фондовые рынки с казино

91-летний предприниматель сказал, что крупнейшие компании США «стали фишками для покера». Он сослался на растущее использование колл-опционов, добавив, что брокеры зарабатывают на «ставках» на бирже гораздо больше, чем на инвестициях, сообщает CNBC.

В то же время подъем волатильности на фондовом рынке позволил Berkshire Hathaway найти недооцененные компании и выгодно в них инвестировать.

«Рынки совершают безумные поступки, и иногда Berkshire получает шанс что-то сделать, — сказал Баффет. — Это не потому что мы умны…я думаю, мы здравомыслящие».

Гендиректор холдинговой компании рассказал о новых инвестициях Berkshire Hathaway. В частности, она увеличила почти в шесть раз свои доли в американской энергетической компании Chevron и в разработчике компьютерных игр Activision Blizzard. Теперь стоимость объединенной доли превышает $31 млрд.

В марте стоимость бумаг компании Баффета впервые в истории превысила $500 тысяч за штуку. На момент закрытия торгов в пятницу стоимость одной акции Berkshire Hathaway составила $484 340, ее стоимость с начала года выросла почти на 7%.

Фото: Rob Crandall / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  2. 2 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
  3. 3 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
  4. 4 Приставы взыщут с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа
  5. 5 Ослабление ограничений в СБП, продление льготной ипотеки, отказ стран от газа из РФ: главное для бизнеса 1 мая
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 мая 2022

Fintech HIVE DIFC

01 мая 2022

«Фабрика почтового клиентского опыта»

11 мая 2022

«Апп!101»

Все ВОЗМОЖНОСТИ