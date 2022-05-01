Уоррен Баффет сравнил современные фондовые рынки с казино

Американский миллиардер Уоррен Баффет выступил на собрании акционеров своей компании Berkshire Hathaway, где посетовал, что состояние рынков в последние несколько лет напоминает игорные дома.

91-летний предприниматель сказал, что крупнейшие компании США «стали фишками для покера». Он сослался на растущее использование колл-опционов, добавив, что брокеры зарабатывают на «ставках» на бирже гораздо больше, чем на инвестициях, сообщает CNBC.

В то же время подъем волатильности на фондовом рынке позволил Berkshire Hathaway найти недооцененные компании и выгодно в них инвестировать.

«Рынки совершают безумные поступки, и иногда Berkshire получает шанс что-то сделать, — сказал Баффет. — Это не потому что мы умны…я думаю, мы здравомыслящие».

Гендиректор холдинговой компании рассказал о новых инвестициях Berkshire Hathaway. В частности, она увеличила почти в шесть раз свои доли в американской энергетической компании Chevron и в разработчике компьютерных игр Activision Blizzard. Теперь стоимость объединенной доли превышает $31 млрд.

В марте стоимость бумаг компании Баффета впервые в истории превысила $500 тысяч за штуку. На момент закрытия торгов в пятницу стоимость одной акции Berkshire Hathaway составила $484 340, ее стоимость с начала года выросла почти на 7%.

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