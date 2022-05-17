Основатель Revolut Николай Сторонский запустит собственный венчурный фонд

Основатель Revolut Николай Сторонский планирует запустить собственный венчурный фонд, работающий на основе искусственного интеллекта. Основатель самого дорого финтех-стартапа Великобритании вместе с другими инвесторами вложит порядка $200 млн в фонд Quantum Light Capital, сообщает американский Forbes.
Сторонский планирует использовать машинное обучение для выявления перспективных стартапов серий B и C. По мнению предпринимателя, существующая венчурная модель устарела.
Николай Сторонский. Фото: Facebook* предпринимателя
«В плохие времена никто не хочет инвестировать, в хорошие времена все хотят инвестировать — венчурные капиталисты довольно нестабильны и у них есть некоторый элемент менталитета толпы», — считает Сторонский.
За последний год основатель Revolut нанял команду из шести ученых и инженеров для анализа и выявления быстрорастущих проектов в различных базах данных. Также предприниматель планирует нанять СЕО для управления новой структурой.
В качестве бизнес-ангела Сторонский ранее вкладывался в шведский финтех-стартап Tink, который в прошлом году за $2,1 млрд купила Visa. Также бизнесмен инвестировал во французскую компанию Alan, которая ранее привлекла $193 млн при оценке в $2,8 млрд.
Летом 2021 года оценка необанка Revolut, который основал Сторонский, достигла $33 млрд, компания стала самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.
*принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией
Фото на обложке: Revolut
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