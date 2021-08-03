Молодые российские open-source разработчики смогут бесплатно пройти обучение в онлайн-школе Samsung

Samsung обучит молодых российских open-source разработчиков технологиям управления роботами и созданию голосовых ассистентов и чат-ботов. Компания объявила набор в свою онлайн-школу, занятия в которой будут проходить с 16 августа до 10 сентября.

О проведении онлайн-школы COMMoN сообщается на сайте Samsung. Набор на обучающий курс будет проходить по итогам онлайн-тестирования, которое можно пройти до 13 августа на сайте. Там же можно подать заявку на попадание в школу.

«Начинающие разработчики программ с открытым исходным кодом получат шанс пройти путь с нуля до вклада в известный проект под руководством их контрибьюторов», – сказано в сообщении Samsung.

Занятия продлятся с 16 августа до 10 сентября и буду включать три образовательных трека:

трек «ROS – Samsung», посвященный платформе Robot Operating System – самому большому и известному open-source проекту в области управления роботами. Трек пройдет под руководством Алексея Мерзлякова, ведущего инженера российского исследовательского центра Samsung в России, и Стива Масенски, руководителя направления открытого ПО в робототехнике исследовательского центра Samsung в США; трек «Arendata DB», который расскажет о проекте открытой базы данных, построенной на основе массивно-параллельной СУДБ Greenplum. Это решение применяется для задач интернета вещей, машинного обучения и интеллектуального анализа данных. Тренером этого трека будет Дмитрий Яценко, разработчик компании Arenadata – партнера трека; участники третьего трека «DeepPavlov – МФТИ» научатся строить своих Multiskill AI ассистентов, используя открытую платформу для разработки голосовых ассистентов и чат-ботов DeepPavlov. Преподаватели трека – специалисты DeepPavlov.ai и МФТИ Федор Игнатов и Данила Корнев.

Компании-партнеры школы по итогам занятий выберут победителей в каждом треке, которых наградят во время закрытия конференции Samsung Open Source Conference Russia в сентябре 2021 года.

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