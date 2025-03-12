Почему ИИ в России развивается медленно

Россия на этом фоне активно пытается наверстать упущенное. «Сбер» и «Яндекс» уже представили собственные крупные языковые модели, а государство утвердило национальную стратегию по ИИ до 2030 года. Кирилл Пшинник, CEO и сооснователь онлайн-университета «Зерокодер» разбирается в особенностях развития ИИ в России и причинах его отставания от зарубежных моделей.

В последние годы мир переживает бум искусственного интеллекта. США и Китай, лидеры отрасли, вкладывают миллиарды долларов в большие языковые модели и прикладные решения. Европа — и прежде всего Франция — стремится занять третью позицию, создавая собственную экосистему, способную конкурировать с американским и китайским доминированием.

Российские нейросети против мировых лидеров

После успеха американского Chat-GPT от OpenAI вопрос о конкуренции российских нейросетей с зарубежными стал особенно острым. Сегодня крупнейшие отечественные проекты — это YandexGPT 5 от «Яндекса» и GigaChat Max от «Сбера».

Я регулярно работаю с разными языковыми моделями, российскими и зарубежными. Если говорить про решение повседневных задач, то наши модели мало чем уступают западным аналогам. Они умеют создавать структурированный текст и редактировать его, а YandexGPT даже ищет и агрегирует информацию из интернета в реальном времени.

К сильным сторонам российских решений можно отнести отличное владение русским языком, адаптацию под локальные реалии (в том числе цензуру), а также специализированный функционал, вроде интеграций с отечественными сервисами и генерации изображений.

Кроме текстовых задач, наши нейросети умеют генерировать реалистичные изображения через YandexART или Kandinsky 3.1. Еще способны пересказывать длинные тексты и даже работать с видео.

Основные слабые места отечественных нейросетей — недостаточная глубина обучения и ограниченный контекст в сравнении с гигантскими мировыми моделями вроде GPT-4o.

Еще пару лет назад такой функционал обеспечил бы российским решениям первые места в рейтингах нейросетей и вызвал бы настоящий фурор. Но с релизом DeepSeek-R1 в январе 2025 года китайские компании задали совершенно новую планку, которую отечественные проекты пока преодолеть не могут.

Уже сейчас в большинстве западных моделей используются технологии, которых нет в российских аналогах. Среди них reasoning (глубокое рассуждение и логические выводы), автономные агенты (OpenAI Operators) и продвинутые open source модели вроде QwQ 32B от Alibaba, на которые сделали ставку китайские разработчики.

Поэтому российский лидер GigaChat Max на отечественном портале LLM Arena занимает лишь средние позиции — по качеству ответов на промпты пользователей. Пока наши модели решали задачи, которые были актуальны вчера, мир уже ушел вперед.

Важное преимущество российских решений долгое время было связано не с качеством, а с простотой их использования. Доступ к ведущим западным моделям в России заблокирован, и для работы с ними нужно было искать варианты оплаты зарубежными картами. Отечественные нейросети выигрывали за счет простоты и доступности. Но с появлением мощных китайских и западных open-source моделей преимущество стало менее значимым.

Теперь нашим разработчикам проще адаптировать качественную open-source нейросеть, чем тратить огромные ресурсы на создание собственной. Это ускоряет внедрение новых технологий, но в стратегической перспективе ведет к зависимости от зарубежных решений.