Суд не стал заочно арестовывать основателя «Тануки» Орлова

Суд в Москве отказался заочно арестовывать основателя «Тануки» Александра Орлова, которого объявили в международный розыск по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Сумма этого ущерба составила 20 млн рублей, Орлов его полностью погасил, сообщил адвокат.

Суд не удовлетворил ходатайство следователя МВД о заочном аресте основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение судьи.

Александр Орлов с 20 ноября находится в международном розыске по уголовноме делу о причинении имущественного ущерба, сумму которого оценили в 20 млн рублей. Орлов полностью погасил ущерб, сообщил ранее его адвокат.

Адвокат ресторатора также уточнил, что Орлов находится за границей по делам бизнеса и готов вернуться в Россию для дачи показаний, однако повестки в суд он не получал. Сообщалось, что Орлов находится в Лондоне.

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